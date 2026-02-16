Ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull, Pierre Wache, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα έχει «κάποιες προκλήσεις με το βάρος» της RB22 ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν της F1.

Ωστόσο, ο Γάλλος έσπευσε να προσθέσει ότι η δυσκολία να φτάσει το αυτοκίνητό του στο ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος με γνώμονα τους αναθεωρημένους κανονισμούς θα αφορά όλους.

Η FIA έχει μειώσει το όριο βάρους των αυτοκινήτων της F1 από 798 κιλά σε 768 κιλά από την περασμένη σεζόν, γεγονός που έχει θέσει ένα δύσκολο μηχανικό έργο για τις ομάδες.

Με κάθε επιπλέον κιλό που προστίθεται — και ενδεχομένως περιττό — στην αύξηση του χρόνου, υπάρχει πάντα ένας πόλεμος βάρους, ειδικά όταν τα αυτοκίνητα βρίσκονται στα σπάργανα.

Πιστεύεται ότι οι Williams FW48 και Mercedes W17 είναι περίπου τέσσερα κιλά υπέρβαρες, αλλά ποια είναι η κατάσταση στη Red Bull;

Όταν ρωτήθηκε αν η ομάδα του και το μονοθέσιο είναι εκτός των στόχων ο Wache απάντησε: «Ναι, είμαστε».