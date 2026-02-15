Ο Παναθηναϊκός υπέστη μια απρόσμενη ήττα εντός έδρας από τον Κολοσσό Ρόδου, γεγονός που τον απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από την κορυφή και το πλεονέκτημα έδρας στην Stoiximan GBL, καθώς πλέον βρίσκεται τρεις νίκες πίσω από τον Ολυμπιακό.

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τέσσερις νίκες στις επόμενες έξι αγωνιστικές για να εξασφαλίσουν την πρωτοκαθεδρία, αν και αυτός ο αριθμός μπορεί να μειωθεί σε τρεις, υπό την προϋπόθεση ότι ηττηθούν από τους Πράσινους, χωρίς ωστόσο οι τελευταίοι να καταφέρουν να καλύψουν τη διαφορά που προέκυψε από την ήττα τους στο πρώτο γύρο στο ΣΕΦ.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

20η αγωνιστική 08/03 Ηρακλής – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική 15/03 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

22η αγωνιστική 22/03 Πανιώνιος – Παναθηναϊκός

23η αγωνιστική 30/03 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

24η αγωνιστική 04/04 Προμηθέας Bίκος Cola – Παναθηναϊκός

26η αγωνιστική 25/04 Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

To πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

20η αγωνιστική 08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 21η αγωνιστική 15/03 Πανιώνιος – Ολυμπιακός 23η αγωνιστική 30/03 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 24η αγωνιστική 04/04 Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson 25η αγωνιστική 18/04 Ολυμπιακός – Άρης Betsson 26η αγωνιστική 25/04 ΑΕΚ – Ολυμπιακός