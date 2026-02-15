Απώλεια σημαντικής σημασίας για τη Ζάλγκρις Κάουνας, καθώς ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους τέθηκε νοκ άουτ για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Ο 33χρονος φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο πόδι κατά τη διάρκεια της μεγάλης νίκης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η λιθουανική ομάδα ενημέρωσε πως ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ενάμιση μήνα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώρωσης του κατάγματος και να ακολουθήσει η απαραίτητη αποκατάσταση.

Τη φετινή σεζόν ο Μπουτκεβίτσιους έχει καταγράψει 5,6 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 18 λεπτά συμμετοχής σε 24 παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ανάμεσα στα παιχνίδια που θα στερηθεί είναι η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακός στο Κάουνας (25/2, 20:00) για την 29η αγωνιστική, καθώς και το ματς με τον Παναθηναϊκός AKTOR στο ΟΑΚΑ (12/3, 21:30) στο πλαίσιο της 31ης «στροφής».

