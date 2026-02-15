Νέο σοκ για τον Παναθηναϊκό, τούτη τη φορά εντός έδρας, καθώς οι πράσινοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την ΑΕΛ. Άνοιξαν το σκορ οι Βυσσινί, το… έσωσε ο Μπακασέτας, ο οποίος αποδοκιμάστηκε σε μεγάλο μέρος του αγώνα.

Έντονες αποδοκιμασίες και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τόσο στο ημίχρονο, όσο και στο φινάλε του ματς.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να κυνηγά το σκορ απέναντι στην ΑΕΛ, σε ένα ματς με ένταση, διακυμάνσεις και δραματικό φινάλε.

Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 30’, όταν ο Σίστο έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από δεξιά και σέντραρε, με τον Μπατουμπινσικά να πιάνει την κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Λαφόν. Στο 39’, ο Ατανάσοφ δοκίμασε μακρινή εκτέλεση φάουλ, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με… σοκ για τους «πράσινους». Στο 46’, μετά από φάση διαρκείας του Παναθηναϊκού χωρίς τελική προσπάθεια, η ΑΕΛ έφυγε στην αντεπίθεση. Ο Σίστο βρήκε τον Τούπτα, εκείνος έκανε το σπριντ, βγήκε τετ α τετ με τον Λαφόν και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους (0-1).

Στο 53’ ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες προς τον Μπακασέτα, με τον Παναθηναϊκό να καταγράφει την πρώτη του τελική με τον Ταμπόρδα. Η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους ήρθε στο 56’, με πλασέ του Καλάμπρια. Στο 64’, η ΑΕΛ άγγιξε το δεύτερο γκολ με διπλή προσπάθεια του Τούπτα, όμως ο Λαφόν και η άμυνα έσωσαν την κατάσταση.

Στην επόμενη φάση, ο Ζαρουρί εξαπέλυσε φοβερό σουτ εκτός περιοχής, αναγκάζοντας τον Αναγνωστόπουλο σε δύσκολη επέμβαση. Η ισοφάριση ήρθε στο 67’, όταν ο Μπακασέτας δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός πίεσε για την ανατροπή και στο 72’ ο Ζαρουρί έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 80’, ο Ταμπόρδα επιχείρησε σέντρα-σουτ, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στις καθυστερήσεις (96’) το γκολ του Σφιντέρσκι ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Τουμπά (58′ Πάντοβιτς), Κάτρης, Καλάμπρια, Ερνάντεθ, Τσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα (83′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Μπατουμπινσίκα, Ναόρ (84′ Μούργος), Ατανάσοφ, Σαγκάλ (68′ Νγκόι), Σίστο (73′ Πέρες), Τούπτα (84′ Αποστολάκης).