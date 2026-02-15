Ο Κώστας Παπανικολάου μπήκε σε ακόμα ένα κλειστό κλαμπ στην ιστορία του Ολυμπιακού και συνεχίζει να γράφει χρυσές σελίδες για τον σύλλογο.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών, με τα δύο αμυντικά ριμπάουντ που μάζεψε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών για την τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης της ομάδας που φτάνει τα 1.000+ αμυντικά ριμπάουντ στη Stoiximan GBL .

Ο φόργουορντ των Πειραιωών βρίσκεται πίσω μόνο από τους Ντράγκαν Τάρλατς (1.116) και Γιώργο Πρίντεζη (1.030) στη σχετική λίστα, όμως με την καριέρα του να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη δεν αποκλείεται να ανέβει ακόμη ψηλότερα στη λίστα.