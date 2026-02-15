Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να φτάσει την Ένωση στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητής του ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην κούραση που έχει προκαλέσει η συνεχής σειρά αγώνων υψηλών απαιτήσεων, ωστόσο υπογράμμισε πως και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους για να σκοράρουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού στην κάμερα της NOVΑ:

«Σε δέκα ημέρες δώσαμε τέσσερα ντέρμπι. Είχαμε τρεις απουσίες στη θέση «10», ο Μεϊτέ κουβαλάει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να φτάσει στο μέγιστο της απόδοσης. Έχουμε αντιπάλους που παίζουν ένα ματς κάθε εβδομάδα και διαθέτουν φρεσκάδα.

Υπό αυτές τις συνθήκες είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου. Δεν τα παράτησαν. Παλεύουν και προσπαθούν για ό,τι καλύτερο. Τέθηκαν αντιμέτωπες μία ομάδα που είχε υπερφόρτωση και μία πιο φρέσκια. Αυτό δεν φάνηκε. Βγάλαμε ένταση, είχαμε επιθετικότητα, κυριαρχήσαμε στο ματς.

Το χαμένο πέναλτι κρίνει την αυτοπεποίθηση και την ασφάλειά μας. Αντίθετα, έδωσε αυτοπεποίθηση στην ΑΕΚ. Συζητήσαμε στα αποδυτήρια και είπαμε ότι μια λεπτομέρεια κρίνει τέτοια παιχνίδια. Αυτό φάνηκε. Είχαμε στο 90′ τη χαμένη ευκαιρία του Καμαρά.

Και η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία με τον Γιόβιτς στο τέλος. Σε κάθε περίπτωση τα ντέρμπι που έχουμε παίξει, τα ευρωπαϊκά ματς, έχουν φόρτο, ενώ η ΑΕΚ δεν είχε αυτό τον αριθμό αγώνων.

Εκτιμώ πολύ την προσπάθεια των παικτών μου. Ήταν δύο καλές ομάδες, η μία πιο φρέσκια, που πάλεψαν και τα έδωσαν όλα στο ματς. Η ομάδα μας έχει μια ενδιαφέρουσα ροή. Όταν έχει απουσίες τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα.

Όταν ο Τάισον παίζει στη θέση «10» ή χρησιμοποιείται ένας μέσος εκεί, δεν έχει τις ίδιες κινήσεις ενός παίκτη που η κλασική του θέση είναι εκεί. Να εκτιμήσουν όλοι την προσπάθεια των παικτών. Έπαιξαν με δύναμη, ταχύτητα για να εξισορροπήσουν την κατάσταση που βρισκόμαστε».