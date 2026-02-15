Δημοφιλή
Νίκολα Κουστουρίτσα: Ο 16χρονος που σπάει τα ρεκόρ με τη Μπαρτσελόνα
Ο Νίκολα Κουστουρίτσα, μόλις 16 ετών, 9 μηνών και 15 ημερών, έχει ήδη γράψει ιστορία στον κόσμο του μπάσκετ, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει στην Liga Endesa με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο νεαρός Σέρβος, με ύψος 2,02μ. και θέση shooting guard, έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του, παρά το νεαρό της ηλικίας […]
Νίκολιτς: «Βγάλαμε μέταλλο πρωταθλητή – Ο Γιόβιτς στάθηκε άτυχος»
Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι όπου ο Στρακόσια απέκρουσε πέναλτι, ενώ Κοϊτά και Γιόβιτς σημάδεψαν τα δοκάρια. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στα κανάλια της Novasports, υπογράμμισε πως η ομάδα του έδειξε […]
Λουτσέσκου: «Σε δέκα ημέρες δώσαμε τέσσερα ντέρμπι – Το χαμένο πέναλτι έδωσε αυτοπεποίθηση στην ΑΕΚ»
Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να φτάσει την Ένωση στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητής του ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην κούραση που έχει προκαλέσει η συνεχής σειρά αγώνων υψηλών απαιτήσεων, ωστόσο […]
Η Μονακό χωρίς Μάικ Τζέιμς στο ματς με Νανσί μετά το ξέσπασμά του στο Twitter
Η Μονακό παρατάχθηκε με δέκα παίκτες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νανσί για την 20ή αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς ο Μάικ Τζέιμς έμεινε εκτός σύνθεσης. Ο Αμερικανός γκαρντ, δύο ημέρες μετά το άνευ προηγουμένου ξέσπασμά του στο Twitter, βρέθηκε στον πάγκο φορώντας φόρμες, αλλά δεν δηλώθηκε στο φύλλο αγώνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει […]
Stoiximan Super League: Το πρόγραμμα των ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ ως το τέλος της κανονικής περιόδου
Το ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα στους Δικεφάλους ολοκληρώθηκε ισόπαλο, αφήνοντας έτσι τον βαθμολογικό πίνακα αμετάβλητο, με καμία ομάδα να μην ξεφεύγει. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, την προηγούμενη ημέρα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λεβαδειακού. Η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή με 49 βαθμούς, ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 47, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 46, […]