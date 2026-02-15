Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη εντός έδρας απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, μένοντας στο 1-1 και διατηρώντας απόσταση έξι βαθμών από τον τέταρτο Λεβαδειακό.
Παράλληλα, στο ντέρμπι κορυφής της Τούμπας για την 21η αγωνιστική, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ διατηρείται στην κορυφή με 49 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει τρίτος με 46, έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της Κυριακής άνοιξε με την αναμέτρηση Κηφισιά – ΟΦΗ, η οποία προσέφερε γκολ και θέαμα, λήγοντας 2-2 στη Νίκαια.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
Βόλος – Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος
18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
19:00 Άρης – Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός