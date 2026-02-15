Η τελευταία φορά που μια επαρχιακή ομάδα κατάφερε να φύγει με «διπλό» από την έδρα του Παναθηναϊκού ήταν πριν από πέντε χρόνια, όταν ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε με σκορ 80-78 στο ΟΑΚΑ στις 31 Ιανουαρίου 2021. Την περίοδο εκείνη, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το παιχνίδι διεξήχθη χωρίς φιλάθλους. Από τότε, καμία άλλη επαρχιακή ομάδα δεν έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι «πράσινοι» ηττήθηκαν πρόσφατα από τον Κολοσσό Ρόδου, ωστόσο η τελευταία ήττα από επαρχιακή ομάδα παραμένει εκείνη από τον Προμηθέα το 2021. Αν εξαιρεθούν οι ήττες από ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι «πράσινοι» δεν έχουν χάσει από ομάδα εκτός Αθηνών τα τελευταία πέντε χρόνια.