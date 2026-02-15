Δημοφιλή
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Ραανανά 98-75: Τέλος στην αρνητική σειρά για την ομάδα του Ιτούδη
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες μετά από έξι συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, επικρατώντας με 98-75 της Μακάμπι Ραανανά για την 24η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Δημήτρης Ιτούδης ξέσπασε στην ουραγό της βαθμολογίας, φτάνοντας σε νίκη με 23 πόντους διαφορά και βάζοντας τέλος στην αρνητική της πορεία των τελευταίων 21 […]
Σοβαρό πλήγμα για τη Ζάλγκρις: Εκτός για έξι εβδομάδες ο Μπουτκεβίτσιους, χάνει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Απώλεια σημαντικής σημασίας για τη Ζάλγκρις Κάουνας, καθώς ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους τέθηκε νοκ άουτ για τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Ο 33χρονος φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο πόδι κατά τη διάρκεια της μεγάλης νίκης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η λιθουανική ομάδα ενημέρωσε πως ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για […]
Απίστευτο: Πρώτη φορά στην ιστορία του ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 100 πόντους εντός έδρας στο πρωτάθλημα
Ένα αρνητικό ρεκόρ κατέγραψε ο Παναθηναϊκός στην ήττα του από τον Κολοσσό Ρόδου στο ΟΑΚΑ.
Έξαλλος ο Γιαννακόπουλος με παίκτες και Αταμάν (vid)
«Δεν πρέπει να προστατεύονται οι ιδιοκτήτες όταν οι προπονητές και οι παίκτες δημιουργούν τέτοια προβλήματα», ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο.
Αταμάν: «Ο Λεσόρ επιστρέφει μετά το Allwyn Final Eight»
Ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Κολοσσό Ρόδου (97-102) για τη Stoiximan GBL, δήλωσε ότι η ομάδα δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε άλλη μεταγραφή. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο Ματίας Λεσόρ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά την ολοκλήρωση του Allwyn Final Eight. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Εργκίν […]