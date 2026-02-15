Ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Κολοσσό Ρόδου (97-102) για τη Stoiximan GBL, δήλωσε ότι η ομάδα δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε άλλη μεταγραφή. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο Ματίας Λεσόρ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά την ολοκλήρωση του Allwyn Final Eight.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν

«Φυσικά, σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το Final Eight, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε ότι σωματικά είναι έτοιμος και θα ξεκινήσει προπονήσεις από αύριο. Αν είναι έτοιμος, θα παίξει.

Πρώτα πρέπει να ενσωματώσουμε τον Νάιτζελ στο σύστημα, οπότε όχι, δεν θα κάνουμε μεταγραφή στο «πέντε». Έχουμε καλό ρόστερ, που μπορεί να παλέψει με οποιονδήποτε. Μια ήττα όπως η σημερινή μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό, όταν δεν είσαι έτοιμος πνευματικά.

Ελπίζω ότι η νέα προσθήκη για την ομάδα μας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ. Αυτό είναι το πλάνο και πάει πολύ καλά. Περιμένουμε ότι θα μπει στην ομάδα μετά το Κύπελλο.

Με αυτούς τους δύο παίκτες, προφανώς όλα θα είναι διαφορετικά, γιατί τόσο ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις όσο και ο Ματίας Λεσόρ είναι παίκτες εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και θα μας βοηθήσουν. Δεν λέω ότι θα τα αλλάξουν όλα, γιατί έχουμε ήδη εξαιρετικούς παίκτες στο ρόστερ. Όμως, για να φτάσουμε στους υψηλούς στόχους μας, η παρουσία τους θα είναι σημαντική.

Η προσθήκη μας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε άλλη μεταγραφή. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι η τελευταία μας μεταγραφή».