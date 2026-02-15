Η Κηφισιά βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στον ΟΦΗ, όμως έβγαλε αντίδραση, επέστρεψε από το 0-2 και λίγο έλειψε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή σε ένα ματς με ένταση και διακοπές.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τους Κρητικούς, που προηγήθηκαν νωρίς με δύο γκολ. Στο 4’, ο Νους κινήθηκε στον άξονα, μοίρασε δεξιά στον Ανδρούτσο και εκείνος με χαμηλό διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1. Λίγα λεπτά αργότερα, σε ταχύτατη αντεπίθεση, ο Νους πέρασε κάθετη στον Αθανασίου, ο οποίος γύρισε παράλληλα τη μπάλα και ο Φούντας με προβολή πέτυχε το 0-2.

Η Κηφισιά δεν κατέρρευσε. Ανέβασε ρυθμό, πήρε μέτρα στο γήπεδο και απείλησε διαδοχικά με τους Πόμπο, Αμανί, Πέτκοφ και Μίγιτς. Η πίεση καρποφόρησε στο 19’, όταν το δυνατό σουτ του Αμανί κόντραρε στον Κρίζμανιτς, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο συνέχισε να πιέζει, ωστόσο μια ολιγόλεπτη διακοπή λόγω επεισοδίων έκοψε τον ρυθμό της και δεν της επέτρεψε να φτάσει άμεσα στην ισοφάριση.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι. Ο Χριστογεώργος απέτρεψε το 2-2 σε κοντινή προσπάθεια του Αντόνισε, όμως η πίεση της Κηφισιάς εντάθηκε όσο περνούσε η ώρα. Στο 74’, μετά από συνεργασία Πόμπο και Νούνελι, ο τελευταίος σούταρε στη ρίζα του δοκαριού και στην επαναφορά ο Θεοδωρίδης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2, με την Κηφισιά να φτάνει πολύ κοντά σε μια μεγάλη ανατροπή.

Στο 82′ απείλησε ο ΟΦΗ μετά από πολύ καιρό, με την κεφαλιά του Κωστούλα να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.