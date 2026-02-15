Ο Παναθηναϊκός υπέστη μια αναπάντεχη ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου στο ΟΑΚΑ με 102-97, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο να ξεσπά σε αποδοκιμασίες για την εικόνα της ομάδας.

Μάλιστα, η εν λόγω ήττα έφερε να και ένα αρνητικό ρεκόρ για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν. Κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ από το ξεκίνημα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Συγκεκριμένα, οι Πράσινοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην πρώτη κατηγορία δέχθηκαν 100 πόντους σε ένα εντός έδρας παιχνίδι, στο οποίο δεν υπήρξε παράταση.

Συνολικά αυτή ήταν η τέταρτη φορά που το «τριφύλλι» δέχεται 100 πόντους εντός έδρας. Η πρώτη ήταν στις 4 Μαρτίου 1978 όταν νίκησε 107-101 τον Ιωνικό Νίκαιας (κανονική διάρκεια 84-84) στον «Τάφο του Ινδού». Η δεύτερη ήταν στις 14 Δεκεμβρίου 1991 όταν ηττήθηκε 114-121 από τον Άρη μετά από δύο παρατάσεις (94-94, 105-105) στον «Τάφο του Ινδού». Και η τρίτη ήταν στις 22 Ιανουαρίου 2018 όταν νίκησε 120-118 το Λαύριο μετά από δύο παρατάσεις (98-98, 107-107) στο ΟΑΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι πόντοι που είχε δεχθεί εντός έδρας σε ματς που δεν έλαβε χώρα παράταση ήταν 99, τη σεζόν 1988-89 από τον Ηρακλή σε νίκη του Παναθηναϊκού με 108-99.