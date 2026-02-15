Το ματς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας κεφαλιάς, πέφτοντας άτσαλα και χτυπώντας στην περιοχή των πλευρών του. Λίγα λεπτά αργότερα, ζήτησε αλλαγή, καθώς αντιμετώπιζε δύσκολες αναπνευστικές δυσκολίες.

Ο Μουκουντί αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο και οξυγόνο, ενώ ο προπονητής του, Μάρκο Νίκολιτς, τον αγκάλιασε για να του προσφέρει λίγη στήριξη. Στη θέση του μπήκε ο Ντομαγκόι Βίντα.