Το Nissan Juke, διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων – βενζίνης και υβριδικό – και ξεχωρίζει για την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Nissan, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη. Οι 145 ίπποι του κινητήρα χαρίζουν άμεση απόκριση, ενώ η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 4,8L/ 100 km, κάνει κάθε διαδρομή πιο οικονομική και απολαυστική από ποτέ. Με τιμή που ξεκινάει από 20.900€, συνδυάζει μοναδικό design και κορυφαία πρακτικότητα και σε ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

To Nissan Qashqai κυριαρχεί στον δρόμο, αποπνέοντας δυναμισμό που τραβάει όλα τα βλέμματα. Με τη μοναδική τεχνολογία e-POWER, προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα, εντυπωσιακή αυτονομία έως 1.222 χλμ., χαμηλή κατανάλωση 4,5 L/ 100 χλμ. και 204 ίππους που εκτοξεύουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Με εντυπωσιακή παρουσία, premium αίσθηση, υπερσύγχρονη τεχνολογία, και τιμή που ξεκινάει από 26.990€, το Qashqai μετατρέπει κάθε ταξίδι σε μια μοναδική οδηγική εμπειρία – μια αγάπη που πραγματικά σε πάει… παντού.