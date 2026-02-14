Μετά τη λευκή ισοπαλία του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδειακό, ο Κωνσταντής Τζολάκης μίλησε στη Nova. Ο πορτιέρε των «ερυθρόλευκων» τόνισε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται στο καλύτερο φεγγάρι, αλλά δεν αποδέχεται την ιδέα ότι έχει χάσει την κούρσα του τίτλου.

Ο Τζολάκης εξέφρασε την πεποίθηση πως οι παίκτες του Ολυμπιακού θα γυρίσουν την κατάσταση και στο τέλος της σεζόν θα βρίσκονται ξανά στην κορυφή της Stoiximan Super League. Με σθένος και αυτοπεποίθηση, ο τερματοφύλακας στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης προς όλους τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κωνσταντής Τζολάκης

«Εννοείται πως δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαμε την υπεροχή, μας έλειπε μια καλή σέντρα ή ένας συνδυασμός για να βρούμε το γκολ. Τελικά πήραμε έναν βαθμό. Η συνέχεια είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορώ να διανοηθώ πως είμαστε εκτός πρωταθλήματος, ούτε να υπάρχει μια τέτοια πίεση.

Δεν είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι, αλλά είμαι σίγουρος πως θα το γυρίσουμε και στο τέλος του πρωταθλήματος θα είμαστε εμείς στην κορυφή», ανέφερε χαρακτηριστικά στη NOVA.