Η Λίντσεϊ Βον έχει κάνει ήδη τρεις επεμβάσεις για να διορθωθεί ο εξαιρετικά σοβαρός τραυματισμός της κατά τη διάρκεια του αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και με ένα βίντεο που ανάρτησε στο instagram, η σπουδαία Αμερικανίδα σκιέρ ενημέρωσε ότι θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο.

Το συντριπτικό κάταγμα που υπέστη είναι ένας τραυματισμός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ακρωτηριασμό του ποδιού της αν δεν γίνει σωστή αποκατάσταση, ωστόσο η 41χρονη αθλήτρια δεν τα παρατά. Στο βίντεο που ανέβασε ανέφερε πως μετά το επόμενο χειρουργείο, αν όλα πάνε καλά, θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στο σπίτι της, ενώ παράλληλα δήλωσε πως παίρνει πολλή δύναμη από την αγάπη του κόσμου που την έχει κατακλύσει με μηνύματα, γράμματα, λουλούδια και δώρα.

