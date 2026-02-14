Τρεις αναμετρήσεις σε Αγρίνιο, Βοιωτία και Βόλο περιλάμβανε το σημερινό (14/2) πρόγραμμα στην εκκίνηση της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Λεβαδειακού εκτός έδρας, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς σκορ (0-0). Έτσι οι Ερυθρόλευκοι είναι στη δεύτερη θέση του πίνακα με 47 πόντους, ενώ το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου πήγα στους 34, όντας στην τέταρτη θέση.

Στο «Πανθεσσαλικό», Βόλος και Άρης μοιράστηκαν από έναν πόντο καθώς έμειναν ισόπαλοι με 1-1. Οι Θεσσαλονικείς πήγαν πια στους 27 πόντους και την έκτη θέση στον πίνακα, ενώ οι Θεσσαλοί παραμένουν σε απόσταση βολής έχοντας 26 και όντας στην 7η θέση.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο Παναιτωλικός πανηγύρισε τεράστια νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στους 21 πόντους και την ένατη θέση, ενώ η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς παραμένει στην προτελευταία θέση με 16 πόντους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός