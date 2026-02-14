Η Βαγγέλης Παυλίδης ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός, οδηγώντας τη Μπενφίκα στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σάντα Κλάρα για την 22η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης και μοίρασε ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο θετικό αποτέλεσμα.

Με τη νίκη αυτή, οι «αετοί» έφτασαν τους 52 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τη Σπόρτινγκ και μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Πόρτο στους τέσσερις βαθμούς. Στον αντίποδα, η Σάντα Κλάρα έμεινε στους 17 βαθμούς και παραμένει στη 16η θέση, που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παυλίδης μίλησε στο Sport TV, επισημαίνοντας πως ο αγωνιστικός χώρος δυσκόλεψε την προσπάθεια της ομάδας του. Παράλληλα, έδωσε τα εύσημα στον Αραούχο για την ασίστ στο γκολ του, ενώ ξεκαθάρισε πως η Μπενφίκα είναι απόλυτα προετοιμασμένη για τις επερχόμενες αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παυλίδης:

Για το αν επέδρασε ο κακός αγωνιστικός χώρος στο παιχνίδι: «Το γήπεδο δεν μας άφησε να παίξουμε όπως θέλαμε. Βλέπετε, θέλαμε να έχουμε καλό έλεγχο της μπάλας, αλλά αναπηδούσε ή κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς, ήταν πολύ σημαντικοί και πρέπει να συνεχίσουμε». Για τη σέντρα στο γκολ: «Ναι, ήταν μια απίστευτη σέντρα. Γέλασα κιόλας μαζί του επειδή μπορούσε να παίξει ως κεντρικός αμυντικός, αλλά και εκεί (δεξιός μπακ). Και ναι, έχει την ποιότητα να σέντραρε έτσι και το περίμενα. Το μισό γκολ ήταν του Τομάς, φυσικά». Για την τρέχουσα φόρμα στο πρωτάθλημα: «Έχουμε δει σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος ότι έχουμε παίξει καλά, έχουμε προσπαθήσει να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και δεν έχουμε χάσει ακόμα. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να παίζεις εναντίον μας. Δεν είμαστε χαρούμενοι, θέλαμε να κερδίσουμε με μεγαλύτερη διαφορά. Αλλά μερικές φορές το γήπεδο δεν σου επιτρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλά κάναμε το καλύτερο δυνατό και γυρίζουμε σπίτι με τους τρεις βαθμούς». Για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο επόμενος αγώνας είναι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, μιας απίστευτης ομάδας. Θέλουμε να συνεχίσουμε στο Champions League, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά θα τα δώσουμε όλα και θα δούμε».