Δύο νέοι απόντες προέκυψαν στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού ενόψει του εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΛ, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Κυριακόπουλος και Ίνγκασον!

Ο πρώτος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ ο δεύτερος αισθάνθηκε ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Τετέι θα εκτίσει ποινή καρτών, ενώ ανέτοιμοι παραμένουν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς και τραυματίες οι Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.