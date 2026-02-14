Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσος, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ελ Κααμπί
Οι ερυθρόλευκοι δεν παίζουν μόνοι τους στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, καθώς οι φίλαθλοι τους έχουν δημιουργήσει φανταστική ατμόσφαιρα
Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, πραγματοποίησε εμψυχωτική ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο. Στόχος του ήταν η ψυχολογική προετοιμασία και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης για τον αγώνα της Κυριακής (15/2, 19:30, Novasports Prime). Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου ζήτησε από τους παίκτες […]
Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και έκανε μεγάλο πρώτο βήμα πρόκρισης στους «8» του EHF European Cup, νικώντας τη ΒΚ-46 με σκορ 39-30 στην Ηλιούπολη.
Η Λεβερκούζεν επέδειξε εντυπωσιακή φόρμα στη νίκη της με 4-0 επί της Ζανκτ Πάουλι στην BayArena. Οι «ασπιρίνες» ανέβηκαν στους 39 βαθμούς, φτάνοντας τη Λειψία και τη Στουτγάρδη στην κορυφή της βαθμολογίας. Το σκορ άνοιξε νωρίς ο Κουάνσα με κεφαλιά στο 13’, και ακολούθησε ο Σικ στο 14’, ενώ στο 52’ ο Ταπσόμπα διαμόρφωσε το 3-0. […]
Τα τελευταία χρόνια ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ αποτελεί βασικό γρανάζι της Μονακό, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της «Roca Team» τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις. Η σταθερή του απόδοση έχει καταστήσει τον Αμερικανό έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας. Πρόσφατα, ο Μπλόσομγκεϊμ αποφάσισε να απαντήσει σε ερωτήσεις των ακολούθων του μέσω της πλατφόρμας […]