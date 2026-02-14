Ο Φρανκ Νιλικίνα επιστρέφει στη λίστα των ξένων του Ολυμπιακός για την κανονική περίοδο της GBL, έπειτα από τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ. Ο Γάλλος γκαρντ θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, με τον προπονητή Γιώργος Μπαρτζώκας να ορίζει την οκτάδα των ξένων παικτών για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Οι οκτώ ξένοι που θα έχει στη διάθεσή του ο Ολυμπιακός μετά την αλλαγή είναι: Μόντε Μόρις, Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ. Από αυτούς, ο προπονητής επιλέγει έξι για κάθε αγώνα, ανάλογα με τη φόρμα και τις ανάγκες της ομάδας.