Ο Ζακ ΛαΒίν θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν, καθώς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί χέρι μετά τη διακοπή για το All-Star Game, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς.

Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς είχε φέτος μέσο όρο 19,2 πόντους ανά αγώνα, με ποσοστά 48% στα σουτ από το πεδίο και 39% στα τρίποντα, αποδεικνύοντας την επιθετική του αποτελεσματικότητα.

Παρά την ατομική του απόδοση, η ομάδα δυσκολεύεται, με 12 νίκες και 44 ήττες, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας. Η απουσία του ΛαΒίν αναμένεται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την πορεία των Κινγκς στο υπόλοιπο της σεζόν.

