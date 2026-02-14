Καθοριστικός για ακόμη μία φορά ο Κώστας Φορτούνης, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη Σαουδική Αραβία. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 1-1 για την Αλ Καλίτζ απέναντι στην Αλ Ριάντ με ένα εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής στο 83ο λεπτό, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τον τίτλο του MVP του αγώνα.

Ήταν το όγδοο γκολ του Φορτούνη για τη φετινή σεζόν, ενώ μετράει και έντεκα ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα του προπονητή Γιώργου Δώνη. Η Αλ Καλίτζ βρίσκεται στην 9η θέση της Saudi Pro League, με βασικούς στο συγκεκριμένο ματς τους Γιώργο Μασούρα και Πάολο Φερνάντες, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης έμεινε εκτός αποστολής.