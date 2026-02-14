Ο Μπάμπης Κωστούλας θα ξεκινήσει βασικός για την Μπράιτον στον εκτός έδρας αγώνα του FA Cup με την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, με τον προπονητή Φαμπιάν Χιούρτζελερ να τον επιλέγει στο αρχικό σχήμα.

Ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα των «Γλάρων» μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος της προηγούμενης εβδομάδας με την Κρίσταλ Πάλας και αναμένεται να καταγράψει την 21η συμμετοχή του με τον αγγλικό σύλλογο.

TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face @LFC… 👊 pic.twitter.com/gqm7MCoM8F — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 14, 2026