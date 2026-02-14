Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΑΕΛ, σχολίασε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ και τόνισε ότι προτεραιότητα είναι το ματς με τους «βυσσινί».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Η ομάδα έρχεται από ένα αποκλεισμό στο Κύπελλο και είναι φυσιολογικό να υπάρχει απογοήτευση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στο Πρωτάθλημα, προκειμένου να καλύψει τη διαφορά από την τέταρτη θέση. Τι αίσθηση έχετε για την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και τους συνεχόμενους αγώνες στους οποίους πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη;

«Πάντα νιώθεις απογοητευμένος μετά από μια ήττα και ιδιαίτερα όταν είσαι τόσο κοντά στον τελικό, αλλά το μόνο θετικό είναι πως έχουμε αγώνα αμέσως. Μπορείς ν’ αλλάξεις πράγματα και να συγκεντρωθείς σ’ αυτό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως οι παίκτες προπονήθηκαν καλά και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να κάνουμε τα πάντα, να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις στον επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα σκεφτούμε το Europa League».

Στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ ο Παναθηναϊκός θα είναι αναγκασμένος να παίξει με άλλο τρόπο. Αγωνίστηκε εντελώς διαφορετικά στα τρία ντέρμπι που προηγήθηκαν όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, τώρα όμως θα πρέπει να είναι κυριαρχικός και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ομάδα σ’ αυτό το κομμάτι;

«Ναι, γνωρίζουμε πως θεωρητικά θα έχουμε περισσότερο έλεγχο του αγώνα, περισσότερη κατοχή, αλλά παράλληλα ο αντίπαλος τα πάει καλά. Τα τελευταία αποτελέσματα δείχνουν πως τα πάει αρκετά καλά με το νέο προπονητή. Οπότε περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά την ίδια ώρα περιμένω ότι οι παίκτες μας θα δείξουν στον αγωνιστικό χώρο το επίπεδο που έχουμε, προκειμένου να καλύψουμε τη διαφορά και να βρεθούμε στους τέσσερις πρώτους».

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που σπατάλησαν πάρα πολλές δυνάμεις στα τρία προηγούμενα ντέρμπι. Υπάρχουν επίσης και αυτοί που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό ματς που ακολουθεί. Αποτελούν λόγους για να κάνετε rotation προκειμένου να διατηρήσετε την ομάδα φρέσκια το επόμενο απαιτητικό διάστημα;

«Ναι υπήρχε ένα ζήτημα στα τελευταία παιχνίδια, διότι τα πήγαμε καλά και έπρεπε να το επαναλάβουμε. Πολλοί παίκτες στα προηγούμενα ματς είχαν ένταση, καλή φυσική κατάσταση και επίσης είχαν διάθεση και σωστή συναισθηματική κατάσταση. Όταν τα πας καλά, προσπαθείς να κρατήσεις όσους περισσότερους παίκτες μπορείς. Σ’ αυτή την περίπτωση τώρα, γνωρίζουμε πως η προτεραιότητα για εμάς είναι το Πρωτάθλημα και το επόμενο παιχνίδι, οπότε θα προσπαθήσουμε να δούμε πως επανακτούν τις δυνάμεις τους. Μπορεί να προσθέσουμε κάποια “φρέσκια” πόδια, αλλά πάνω απ’ όλα θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε μια ομάδα που θα είναι ικανή να κερδίσει τον αγώνα. Αυτή είναι η προτεραιότητα».