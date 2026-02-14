Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε στην EuroLeague δεν ολοκληρώθηκε χωρίς ένταση, με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν να σκοράρει το νικητήριο καλάθι για τους Τούρκους και να προκαλεί πανικό μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Μπόλντγουιν πανηγύρισε προκλητικά πάνω στο λογότυπο του Παναθηναϊκού, ενώ ο Ματίας Λεσόρ μπήκε έξαλλος στο παρκέ, προκαλώντας ένταση που κλιμακώθηκε, μέχρι να χωριστούν οι δύο αποστολές.

Μετά την αναστάτωση στο “T-Center”, οι ομάδες κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια, ενώ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να ολοκληρώσει τη συνέντευξή του χωρίς να εμπλακεί στο επεισόδιο.

Παρά την ένταση, ο Λιθουανός τεχνικός ήταν ο μόνος που μίλησε στην EuroLeague, με τον MVP του αγώνα, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να μην έχουν την ευκαιρία να κάνουν δηλώσεις.

Οι δηλώσεις του Γιασικεβίτσιους

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο. Δεν παίξαμε καλά, κάναμε απλά λάθη και δεχθήκαμε πολλούς πόντους με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ με 20.000 κόσμο, αλλά πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε.

Δεν είναι θέμα να βγούμε πρώτοι, θέμα είναι να βελτιωνόμαστε και να μη δίνουμε φθηνούς πόντους στους αντιπάλους μας και πρέπει να τακτοποιήσουμε αυτό το κομμάτι».