Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό έχοντας στο πλευρό του τον κόσμο του και θέλοντας να αντιδράσει μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Οι Πειραιώτες, δεύτεροι στη βαθμολογία, επιδιώκουν να ξαναπάρουν την κορυφή, περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Ο Λεβαδειακός, τέταρτος, διαθέτει την καλύτερη επίθεση, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την καλύτερη άμυνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζητά από τους παίκτες του ένταση, πίεση ψηλά, κερδισμένες μονομαχίες, ισορροπία άμυνας – επίθεσης και αποτελεσματικότητα στις στημένες φάσεις. Απουσίες έχει με τους Ποντένσε, Ταρέμι και Ορτέγκα, αλλά επιστρέφουν οι Πιρόλα, Αντρέ Λουίς και Μπρούνο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσος, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ελ Κααμπί Για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ.