Νίκη στη Λιβαδειά και στραβοπάτημα για ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ θέλει ο Ολυμπιακός, που κοντράρεται με τον Λεβαδειακό την 21η αγωνιστική της Superleague.

Οι Πειραιώτες είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με 46 βαθμούς, στο -2 από την πρώτη ΑΕΚ και στον +1 από τον τρίτο ΠΑΟΚ, που έχει ωστόσο ματς λιγότερο και θέλουν τη νίκη που θα βάλει επιπλέον πίεση στους άλλους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου, οι οποίοι παίζουν μεταξύ τους το βράδυ της Κυριακής (15/2, 19:30), στην Τούμπα.

Ο Λεβαδειακός, που παραμένει στην τετράδα και στο +6 από τον πέμπτο Παναθηναϊκό, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ο Νίκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε αποστολή στην οποία δεν βρίσκονται οι τραυματίες Λαγιούς, Συμελίδης, Λιάγκας και ο τιμωρημένος Μπάλτσι.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Κωστή, Λαμαράνα, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος, και Οζέγκοβιτς».

Με απουσίες, αλλά και μία επιστροφή ο Ολυμπιακός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μέχντι Ταρέμι, Φρανσίσκο Ορτέγκα και τον τιμωρημένο Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ αντίθετα ο Λορέντσο Πιρόλα θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.