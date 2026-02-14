Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες ότι ο Ιγκόρ Τούντορ θα είναι ο νέος προπονητής της Τότεναμ, καθώς τα «σπιρούνια» ανακοίνωσαν κι επίσημα την πρόσληψη του Κροάτη τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Ο Τούντορ θα είναι ο διάδοχος του Φρανκ, ο οποίος απολύθηκε από την Τότεναμ μετά τα συνεχή απογοητευτικά αποτελέσματα που προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια της διοίκησης.

Ο Κροάτης αναλαμβάνει τα ηνία της Τότεναμ μέχρι το φινάλε της σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούντορ ήταν ο προπονητής της Γιουβέντους, μέχρι την αρχή της χρονιάς, ωστόσο η «Γηραιά Κυρία» τον αποδέσμευσε λόγω της πτωτικής πορείας της ομάδας τότε.

Η ανακοίνωση της Τότεναμ

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Τότεναμ, ο πρώην τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά» δήλωσε: «Είναι τιμή να εντάσσομαι σε αυτόν τον σύλλογο σε μια σημαντική στιγμή. Κατανοώ την ευθύνη που μου έχει ανατεθεί και η εστίασή μου είναι σαφής: να φέρω μεγαλύτερη σταθερότητα στις εμφανίσεις μας και να αγωνιζόμαστε με πειστικότητα σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη ποιότητα σε αυτό το ρόστερ και η δουλειά μου είναι να το οργανώσω, να το ενθαρρύνω και να βελτιώσω τα αποτελέσματά μας γρήγορα».

