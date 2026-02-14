Δημοφιλή
NBA: Η σεζόν τελειώνει πρόωρα για τον Ζακ ΛαΒίν λόγω χειρουργείου
Ο Ζακ ΛαΒίν θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν, καθώς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί χέρι μετά τη διακοπή για το All-Star Game, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς. Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς είχε φέτος μέσο όρο 19,2 πόντους ανά αγώνα, με ποσοστά 48% στα σουτ από το πεδίο και 39% […]
All-Star Celebrity Game 2026: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε από τον… πάγκο την ομάδα του στη νίκη (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ρεσιτάλ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη στο Celebrity All-Star Game.
Αλέγκρι για Μόντριτς: «Εξωπραγματικός παίκτης – Οι νέοι πρέπει να μαθαίνουν από εκείνον»»
Ο «αειθαλής» Λούκα Μόντριτς χάρισε τη νίκη στη Μίλαν απέναντι στην Πίζα, βρίσκοντας δίχτυα στο 85ο λεπτό και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα για τους «ροσονέρι». Η ομάδα του Μιλάνου διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, παραμένοντας δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός […]
Τα δεδομένα και οι πιθανότητες της Ελλάδας στον όμιλο του Nations League
Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου έμαθε την περασμένη Πέμπτη τους αντιπάλους της στο Nations League, μια διοργάνωση που ξεκινά τον Σεπτέμβριο και συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία πρόκρισης στο Euro 2028. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει στον όμιλό του τις Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο. Η πρωτιά αυξάνει σημαντικά τις […]
Εντυπωσιασμένος ο Γκουαρδιόλα με ρεπόρτερ: «Θες να γίνεις βοηθός μου;» Είσαι κορυφαίος!(video)
Μετά το άνετο 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Φούλαμ στο «Έτιχαντ», αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την απώλεια βαθμών της Άρσεναλ κόντρα στη Μπρέντφορντ έβαλε νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου, οι «πολίτες» στρέφουν την προσοχή τους στο ματς με τη Σάλφορντ Σίτι για τον 4ο γύρο του FA Cup. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει […]