Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, πραγματοποίησε εμψυχωτική ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο. Στόχος του ήταν η ψυχολογική προετοιμασία και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης για τον αγώνα της Κυριακής (15/2, 19:30, Novasports Prime).

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου ζήτησε από τους παίκτες να διατηρήσουν καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και πλήρη συγκέντρωση, υπενθυμίζοντας την ποιότητα και τη δυναμική που έχει δείξει η ομάδα μέσα στη σεζόν.

Τόνισε πως ο ΠΑΟΚ αποτελεί ένα σύνολο υψηλών απαιτήσεων, φτιαγμένο για μεγάλους στόχους, και τόνισε τη σημασία της έδρας: με τη στήριξη του κόσμου, η ομάδα μπορεί να φτάσει στη νίκη και να στείλει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Το κεντρικό μήνυμα του Σαββίδη ήταν ξεκάθαρο: «Μπροστά στον κόσμο μας, μπορείτε να δείξετε σε όλους ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για να πάρει το πρωτάθλημα».