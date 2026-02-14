Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στη Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς να ξεσπά στα social media με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου, που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στις πληρωμές.

Και το ξέσπασμα του ξεκίνησε με την ατάκα «με έχετε γ@@@@», δείχνοντας τον δρόμο για τη συνέχεια.

Got me fucked up!!!!! — Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026

Οι αναρτήσεις για Γιαννακόπουλο, Μονακό και πληρωμές

«Εγώ ούτως ή άλλως θα είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Ανυπομονώ να πληρωθώ», συμπλήρωσε ο Αμερικανό, ενώ σε προτροπή να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό σχολίασε: «Τηλεφώνησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο».

Man either way ima free agent this summer. Can’t wait to get paid. — Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026

Ενώ κατέληξε προσθέτοντας: «Αυτό είναι το τρελό. Είμαι στην Ευρώπη καιρό. Ξέρω ότι οι πληρωμές μπορούν να καθυστερήσουν, αλλά μη μου λες ψέματα και μου λες ότι έρχονται, όταν δεν πρόκειται και με έχεις να κοιτάζω σαν χαζό. Τώρα είναι έλλειψη σεβασμού».

This the crazy thing. I been in Europe along time. I know payments can get shaky but dont lie to me and say it’s coming when it ain’t and have me looking stupid. Now it’s disrespectful — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

Μάλιστα, ο Τζέιμς μίλησε και για τους υπόλοιπους ανθρώπους της ομάδας: «Ελπίζω το επιτελείο, οι παίκτες, οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι στα γραφεία θα πάρουν τα λεφτά τους στα αλήθεια».

I hope the staff, players, workers and office people all get they money for real. We working off rhe strength right now — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν έχει κανένα θέμα με τον Αλεξέι Φεντορίτσεφ «Αλεξέι Φεντορίτσεφ δικέ μου. Κανένα πρόβλημα με εσένα. Σου το υπόσχομαι».

Alexey Fedorychev u my guy. No problems about you. Promise you. — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026