Ακόμα κι αν η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο κορονοϊός (COVID‑19) συνεχίζει να κυκλοφορεί και μπορεί να μολύνει άτομα σε οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου — ειδικά όταν υπάρχουν συμπτώματα ή επαφές με μολυσμένα άτομα.

Η διενέργεια τεστ για COVID‑19 παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο για να ξέρεις αν έχεις μολυνθεί, ώστε να πάρεις μέτρα προστασίας για τον εαυτό σου και όσους βρίσκονται γύρω σου.

Πότε πρέπει να κάνεις τεστ

Όταν έχεις συμπτώματα που μοιάζουν με COVID‑19

Αν εμφανίσεις συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, δύσπνοια, ρίγος ή απώλεια γεύσης/όσφρησης, πρέπει να κάνεις τεστ άμεσα, ώστε να επιβεβαιώσεις αν έχεις COVID‑19 και να αποφασίσεις τα επόμενα βήματα για θεραπεία ή απομόνωση.

Αν ήρθες σε στενή επαφή με άτομο που έχει COVID‑19

Εάν είχες στενή επαφή με άτομο που είναι θετικός στον ιό (π.χ. παραμονή κοντά για μεγάλο χρονικό διάστημα), είναι χρήσιμο να κάνεις τεστ περίπου 5 ημέρες μετά την τελευταία επαφή — ακόμα κι αν δεν έχεις συμπτώματα.

Αν το πρώτο τεστ είναι αρνητικό, πολλοί ειδικοί προτείνουν να δοκιμάσεις ξανά μετά 48 ώρες για μεγαλύτερη ακρίβεια, ειδικά αν χρησιμοποιείς rapid tests που μπορεί να έχουν χαμηλότερη ευαισθησία.

Πριν από συνάντηση με ευάλωτα άτομα

Αν πρόκειται να βρεθείς με ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας, ένα τεστ πριν τη συνάντηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης — ακόμα κι αν δεν έχεις συμπτώματα.

Τύποι τεστ

PCR test: Θεωρείται πιο αξιόπιστο για τη διάγνωση, ειδικά αν θέλεις σίγουρο αποτέλεσμα.

Rapid antigen test: Δίνει γρήγορο αποτέλεσμα (σε περίπου 15‑30 λεπτά), χρήσιμο για πρώιμη ένδειξη. Αν βγει αρνητικό αλλά υπάρχουν συμπτώματα, συνιστάται επανάληψη του τεστ ή ένα PCR.

Τι να θυμάσαι

Ένα θετικό τεστ σημαίνει ότι έχεις COVID‑19 ή είχες πρόσφατη μόλυνση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να περιοριστείς και να ακολουθήσεις τις οδηγίες υγειονομικών αρχών για απομόνωση και προστασία άλλων.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεν ανιχνεύτηκε ο ιός εκείνη τη στιγμή — αλλά δεν αποκλείει εντελώς μια πρόσφατη μόλυνση. Αν τα συμπτώματα συνεχίζονται, μπορείς να επαναλάβεις το τεστ μετά από μερικές ημέρες ή να κάνεις διαφορετικό τύπο τεστ για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Συμβουλή: Ζήτα πάντα οδηγίες από γιατρό ή από τον τοπικό φορέα υγείας για την πιο πρόσφατη και κατάλληλη προσέγγιση στην περίπτωσή σου — ειδικά αν ανήκεις σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή αντιμετωπίζεις σοβαρά συμπτώματα.