Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 10 Ιουλίου 2026, όπως διέρρευσε από το περιβάλλον του σκηνοθέτη.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου 2026. Η νέα υπερπαραγωγή του Νόλαν συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστινγκ, με ονόματα όπως ο Ματ Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Ρόμπερτ Πάττινσον, η Ζεντάγια, η Σαρλίζ Θερόν, η Αν Χάθαγουεϊ, η Μία Γκοθ και ο Μπένι Σαφντί. Στο καστινγκ προστέθηκε και η βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία φέρεται να υποδύεται την Ελένη της Τροίας, επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω του χρώματος του δέρματός της.

Ο Ίλον Μασκ έγραψε σε έντονο ύφος: «Η Ελένη της Τροίας ήταν ξανθιά, με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και “το πρόσωπο που κινητοποίησε χίλια πλοία”, επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άνδρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για χάρη της. Οι επιλογές του καστ που κάνουν την υπόθεση ασυνάρτητη είναι παραδοχές ότι η ιστορία δεν ήταν ποτέ το θέμα ενώ προσβάλλεται ο συγγραφέας». Και πρόσθεσε: «Ο Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφώνησαν με τη θέση του Μασκ. Ένας εξ αυτών σχολίασε: «Η Οδύσσεια είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ελένη της Τροίας υπήρξε πραγματικά, επομένως μπορεί να είναι όμορφη σε οποιοδήποτε χρώμα. Το να επιλέξεις μια όμορφη μαύρη γυναίκα για τον ρόλο δεν αντιβαίνει σε κανέναν τρόπο ό,τι γράφτηκε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ρώτα τον Όμηρο».

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προσαρμόζει τα κεντρικά στοιχεία της πλοκής του ομηρικού έπους, εστιάζοντας στο ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Ακολουθεί το επικίνδυνο ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, με συναντήσεις όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος, οι Σειρήνες και η μάγισσα Κίρκη. Κορυφώνεται με την επανένωση με την Πηνελόπη, περιλαμβάνοντας μυθικά πλάσματα και δοκιμασίες, όπως αναφέρεται σε επίσημες περιγραφές και τρέιλερ.