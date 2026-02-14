Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, τον Ιανουάριο του 2026 πουλήθηκαν για πρώτη φορά 20.874 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.762 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 4,1%.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2025 ανέρχονται σε 10.089 έναντι 10.659 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,3%.

Στη πρώτη θέση βρέθηκε η Toyota με 1.508 ταξινομήσεις, ακολουθεί η Opel με 887 ταξινομήσεις και η Peugeot 830 ταξινομήσεις.