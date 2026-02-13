O Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή (14/2, 16:00) στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, έχοντας αρκετά προβλήματα, αφού θα παραταχθεί με έντεκα παίκτες.

Συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο, συνεπώς προτιμήθηκε να μείνει εκτός για να μην ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Παράλληλα, στην Αθήνα θα μείνει ο Τόμας Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης.

Επιστρέφει ο Παπανικολάου

Στα θετικά, ο Κώστας Παπανικολάου επιστρέφει στην δράση, ενώ το αν θα αγωνιστεί ο Φρανκ Νιλικίνα θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Εκτός προφανώς παραμένουν οι Μόρις, Τζόσεφ, Λαρεντζάκης και ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά, η αποστολή: Νιλικίνα, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.