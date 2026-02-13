Το NBA σχεδιάζει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των κορυφαίων επιλογών στο draft, με πρωτοβουλία του κομισάριου Άνταμ Σίλβερ. Η ιδέα στοχεύει να περιορίσει το φαινόμενο του tanking, δηλαδή τις εκούσιες ήττες ομάδων για να εξασφαλίσουν υψηλά draft picks.

Η πρόσφατη επιβολή προστίμου $500.000 στους Γιούτα Τζαζ πυροδότησε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τις συνέπειες του tanking, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους της λίγκας. Η διοίκηση του NBA επιθυμεί να μειώσει την εξάρτηση από την παραδοσιακή διαδικασία της κατάταξης και της κλήρωσης για τα πρώτα 14 lottery picks, αναζητώντας τρόπους που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη δικαιοσύνη στο πρωτάθλημα.

Η πρόταση που εξετάζεται προβλέπει τη δημιουργία ενός ειδικού τουρνουά, στο οποίο οι ομάδες θα διεκδικούν τα κορυφαία draft picks, αντικαθιστώντας την τωρινή κλήρωση και αλλάζοντας σημαντικά τις ισορροπίες στην επόμενη ημέρα του πρωταθλήματος.

View this post on Instagram

A post shared by @courtsidebuzzig

Στην ουσία, το σύστημα είναι πολύ πιο απλό απ’ ό,τι φαίνεται. Οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα σε ένα από τα πρώτα 14 lottery picks θα συμμετέχουν σε ένα ειδικό τουρνουά μεταξύ τους, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά τους για το draft. Όσο υψηλότερα τερματίσει μια ομάδα, τόσο καλύτερη θα είναι η επιλογή της — ο πρώτος παίρνει το νούμερο «1», ο δεύτερος το «2» και ούτω καθεξής.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν εξαφανίζεται πλήρως το φαινόμενο του tanking, αλλά μειώνεται σημαντικά η προβλεψιμότητά του. Ακόμα και η τελευταία ομάδα που τερματίζει δεν έχει πια εγγυημένη επιλογή, αφού η κατάταξη στο τουρνουά θα καθορίζει την τελική σειρά. Πρόκειται για μια ακόμα τολμηρή πρωτοβουλία του κομισάριου Άνταμ Σίλβερ, που συνεχίζει να φέρνει αλλαγές στο NBA με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των draft picks.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα