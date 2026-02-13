Ο Μπόλντγουιν «έγραψε» το φοβερό φινάλε στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, καθώς με buzzer beater εκτέλεσε τους Πράσινους για το τελικό 85-53!

Το νικητήριο καλάθι του Αμερικανού ξέρανε το σύνολο του Αταμάν, έδωσε ένα σημαντικό διπλό στη Φενέρ, αφού «μίλησε» στο τέλος για την ομάδα του.

Δείτε το βίντεο:

OMG WADE BALDWIN IV WINS IT RIGHT AT THE END 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/GMwkyzWQbf — EuroLeague (@EuroLeague) February 13, 2026

Αυτή ήταν η 20η νίκη της Φενερμπαχτσέ στη φετινή διοργάνωση σε 27 παιχνίδια, καθώς εκρεμμεί το ματς τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τους Τούρκους να βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 12η φορά, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να είναι στην 9η θέση με ρεκόρ 16/12.