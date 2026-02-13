Η Παρτίζαν αντιμετωπίζει σοβαρό πλήγμα, καθώς ο Ντίλαν Οσετκόφσκι δεν θα αγωνιστεί μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η ομάδα ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία αντιντόπινγκ επέβαλε στον Αμερικανό φόργουορντ ποινή αποκλεισμού, μετά από θετικό δείγμα σε έλεγχο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου η Παρτίζαν είχε εμφανίσει καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ενώ οι Σέρβοι παράγοντες παραμένουν αμήχανοι και δηλώνουν ότι δεν έχουν πλήρη γνώση της κατάστασης του σημαντικού τους παίκτη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ενημέρωση των «ασπρόμαυρων»…: «Η υπηρεσία αντιντόπινγκ διαβίβασε την απόφαση αυτή στη FIBA, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τη διοίκηση όλων των διοργανώσεων».

Τα μέλη της διοίκησης των Παρτιζάνων παραμένουν έκπληκτα, καθώς αναφέρεται πως από τον τελευταίο έλεγχο, ο παίκτης βγήκε «καθαρός». Το κλαμπ τονίζει επιπροσθέτως, ότι κανένας αρμόδιος μέσα από την ομάδα δεν ενημερώθηκε για τη διαδικασία και καταθέτει πως ο χειρισμός της υπηρεσίας που τιμώρησε τον Οσετκόφσκι, ήταν λανθασμένος.

«Νεότερα θα υπάρξουν άμεσα», κατέληξε η Παρτίζαν.

Όπως καθίσταται σαφές, ο Οσετκόφσκι δεν θα συμμετάσχει στους επόμενους αγώνες της ομάδας. Η υπόθεσή του απαιτεί ειδική διαχείριση, ενώ οι διοργανωτές των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει η Παρτίζαν έχουν ενημερωθεί για τον αποκλεισμό του. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αν το κλαμπ θα υποβάλει έφεση ή αν πρόκειται για μια ενέργεια με σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο τον αθλητή.

Η απουσία του είναι σημαντική για την ομάδα, ειδικά σε αυτή τη φάση της σεζόν. Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει φέτος μέσο όρο 6,7 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 1,0 ασίστ και 1,0 κλέψιμο ανά παιχνίδι στη Euroleague