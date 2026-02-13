Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει νέο πλήγμα στους γκαρντ της, καθώς ο Ίφε Λούντμπεργκ θα μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες λόγω τραυματισμού. Ο παίκτης υπέστη μερική ρήξη αχίλλειου τένοντα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα μέσω επίσημης ανάρτησης.

Το πλήγμα έρχεται λίγες μέρες μετά τη νίκη της ομάδας στην παράταση απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου για την 28η αγωνιστική της EuroLeague. Η απουσία του Λούντμπεργκ προστίθεται στα προβλήματα της ομάδας, αφού ήδη βρίσκονται εκτός οι Τι Τζέι Λιφ και Λόνι Γουόκερ.

Ο Δανός γκαρντ είχε φέτος γεμάτη παρουσία, με μέσους όρους 11 πόντους, 3,6 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Η Μακάμπι καλείται να διαχειριστεί αυτή την κρίσιμη απουσία ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών της.