Η Μαρία Σάκκαρη (Νο 52) ηττήθηκε από την Καρολίνα Μούχοβα (Νο 19) στον ημιτελικό του Qatar Open, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό μετά από ανατροπή με σκορ 6-3, 4-6, 6-1. Η Τσέχα θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Βικτόρια Μποκό, η οποία είχε επικρατήσει νωρίτερα της Γέλενα Οσταπένκο με 2-0.

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο σετ, προηγήθηκε και πλησίασε στην πρόκριση για τον τελικό, όμως δεν κατάφερε να κλείσει το ματς και το πλήρωσε αργότερα.

Η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και πήρε το πρώτο game με love game. Παρά το γεγονός ότι δέχθηκε break στην αρχή, αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, καταφέρνοντας να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα. Στη συνέχεια, έσβησε ευκαιρίες της Μούχοβα και με νέο break στο τέλος του σετ, το κατέκτησε με 6-3, δείχνοντας σταθερότητα και καθαρό μυαλό.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη συνέχισε δυναμικά και προηγήθηκε με break (2-0), αλλά η Μούχοβα ανέβασε την απόδοσή της, εκμεταλλεύτηκε ένα διπλό λάθος της Σάκκαρη και ισοφάρισε. Η Τσέχα, βελτιώνοντας το παιχνίδι της, έλεγξε τα ράλι και κατέκτησε το σετ με 6-4, στέλνοντας τον αγώνα σε τρίτο σετ.

Στο καθοριστικό σετ, η Μούχοβα ήταν πιο σταθερή και χωρίς πολλά λάθη. Έσπασε το σερβίς της Σάκκαρη νωρίς και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης, κλείνοντας το σετ με 6-1 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.