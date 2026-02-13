Η εθνική Ελλάδας κληρώθηκε χθες (12/2) μαζί με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον 2ο όμιλο της League A στο Nations League 2026/2027 και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, στις πρώτες του δηλώσεις, αναφέρθηκε στο μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας, που δεν είναι άλλο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παούνοβιτς για Γιοβάνοβιτς και Εθνική

«Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στον πάγκο της Ελλάδας. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον γεγονός που προσθέτει αξία στον αγώνα. Ένας εξαιρετικός ειδικός που γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το δικό μας. Από αυτή την πλευρά, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, και από την άλλη πλευρά, εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας και θα προετοιμαστούμε καλά για κάθε αντίπαλο», είπε ο Παούνοβιτς και πρόσθεσε:

«Συνολικά είναι συναρπαστικοί αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα μια πολύ καλή διοργάνωση. Μπορεί να μην πήραμε τους αντιπάλους που ελπίζαμε, αλλά είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είχαμε ομάδες που είναι ανάμεσα στις δέκα καλύτερες στον κόσμο και την Ευρώπη ως αντιπάλους. Ήμασταν έτοιμοι για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ανυπομονούμε για κάθε αντίπαλο. Ένας δυνατός όμιλος, αλλά είμαστε δυνατοί, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα σε όλους τους αγώνες που παίζουμε στην έδρα μας. Κανείς δεν πρέπει να χάσει ένα τέτοιο θέαμα. Είναι μια καλή δοκιμασία και πρόβα για εμάς. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό με όλη μας την καρδιά. Αυτού του είδους οι αγώνες σημαίνουν πολλά για τους παίκτες, νομίζω ότι η ομάδα θα αναπτυχθεί σε κάθε έναν από τους αγώνες που παίζουμε», πρόσθεσε στην ιστοσελίδα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σερβίας.

Και κατέληξε: «Η επιτυχία που έχουμε παραμείνει ανάμεσα στις 16 καλύτερες στην Ευρώπη, είναι αποτέλεσμα καλής δουλειάς. Ένα καλό σημείο εκκίνησης, αλλά τώρα πρέπει να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, να ξέρουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο», κατέληξε ο Παούνοβιτς.