Ο Ντέκλαν Ράις ζήτησε από τους συμπαίκτες του να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, τη στιγμή που η Άρσεναλ βλέπει το προβάδισμά της στη διεκδίκηση του τίτλου να μειώνεται.

Οι «κανονιέρηδες» αγωνίστηκαν εκτός έδρας απέναντι στην Μπρέντφορντ για την 26η αγωνιστική της Premier League και αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα προηγήθηκε στο 61ο λεπτό με κεφαλιά του Νόνι Μαντουέκε, όμως ο Κιν Λιούις-Πότερ απάντησε δέκα λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η ισοπαλία αυτή επηρέασε σημαντικά τη μάχη της κορυφής, καθώς η Άρσεναλ είχε βρεθεί κοντά στο να «χτίσει» διαφορά εννέα βαθμών. Ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι αντέδρασε δυναμικά, παίρνοντας σπουδαία νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και ακολούθως επικρατώντας με 3-0 της Φούλαμ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ράις υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν πρέπει να επηρεάζεται από την εξωτερική πίεση και τα σχόλια, τονίζοντας ότι το «κλειδί» σε αυτή τη φάση της σεζόν είναι η συγκέντρωση και η διατήρηση της ηρεμίας, παρά τη μείωση της διαφοράς από τη δεύτερη θέση.