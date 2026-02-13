Ο Ντέκλαν Ράις ζήτησε από τους συμπαίκτες του να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, τη στιγμή που η Άρσεναλ βλέπει το προβάδισμά της στη διεκδίκηση του τίτλου να μειώνεται.
Οι «κανονιέρηδες» αγωνίστηκαν εκτός έδρας απέναντι στην Μπρέντφορντ για την 26η αγωνιστική της Premier League και αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα προηγήθηκε στο 61ο λεπτό με κεφαλιά του Νόνι Μαντουέκε, όμως ο Κιν Λιούις-Πότερ απάντησε δέκα λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Η ισοπαλία αυτή επηρέασε σημαντικά τη μάχη της κορυφής, καθώς η Άρσεναλ είχε βρεθεί κοντά στο να «χτίσει» διαφορά εννέα βαθμών. Ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι αντέδρασε δυναμικά, παίρνοντας σπουδαία νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και ακολούθως επικρατώντας με 3-0 της Φούλαμ.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ράις υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν πρέπει να επηρεάζεται από την εξωτερική πίεση και τα σχόλια, τονίζοντας ότι το «κλειδί» σε αυτή τη φάση της σεζόν είναι η συγκέντρωση και η διατήρηση της ηρεμίας, παρά τη μείωση της διαφοράς από τη δεύτερη θέση.
«Σε αυτό το ταξίδι δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις στο επίπεδο των 70 αγώνων της σεζόν, αλλά πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή απόδοση. Οι μικρές λεπτομέρειες, τα βασικά, αυτά μετράνε. Αυτή είναι μια σεζόν σαν ένα τρενάκι του λούνα παρκ. Δεν μπορείς να είσαι αφελής αν πιστεύεις ότι θα είναι εύκολο».
«Παίζουμε εναντίον των καλύτερων ομάδων κάθε εβδομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να πιστεύουμε στους εαυτούς μας, ελέγχοντας το ελεγχόμενο. Πρέπει να αποκλείσουμε κάθε εξωτερικό θόρυβο. Το έχουμε κάνει πολύ καλά. Ο κόσμος θα μιλάει με ενθουσιασμό για την κούρσα του τίτλου και την Άρσεναλ, αλλά στην πραγματικότα έχουμε μια πολύ ήρεμη ομάδα».
«Δεν είμαι αφελής ώστε να πιστεύω ότι η Μπρέντφορντ είναι εύκολη υπόθεση. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και η πρόσφατη φόρμα τους το δείχνει αυτό. Είναι ένας βαθμός που κερδίσαμε εκτός έδρας, αλλά θέλαμε και έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του Άγγλου διεθνή.
