Ο Άρης φιλοξενείται από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και ο Μανόλο Χιμένεθ μιλώντας στη NOVA ζήτησε από τους παίκτες του να μπουν «πεινασμένοι» για τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι.

Όσα είπε ο Χιμένεθ:

Αρχικά, ερωτώμενος σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα του για τον αγώνα με τον Βόλο, απάντησε: «Είμαστε σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στο καλό αγωνιστικό πρόσωπο που δείξαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας. Δεν αρκεί, όμως, να είμαστε καλοί με τον Βόλο. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά μέσα στο γήπεδο για τη νίκη, γιατί τίποτε δεν θα μας δοθεί δωρεάν! Πρέπει να νικήσουμε τον Βόλο, όπως πρέπει να κάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια».

Μόνο ήττες μετράει ο Βόλος στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος και έχει νέο προπονητή στον πάγκο, τον Κωνσταντίνο Μπράτσο. Ο Μανόλο Χιμένεθ ρωτήθηκε, λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία τι ρόλο θα παίξουν στον αγώνα με τον Άρη. Τόνισε: «Πρέπει να εστιάσουμε στα στοιχεία εκείνα, τα οποία εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε στον αγώνα. Βεβαίως, οι συνεχείς ήττες για τον Βόλο και η αλλαγή του προπονητή, θα επηρεάσουν την αντίπαλη ομάδα. Με όλο το σεβασμό στον Βόλο, εμείς θα εστιάσουμε σε όσα μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο και μόνο σε αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο δικό μας το παιχνίδι και στο πώς θα κάνουμε τα πράγματα σωστά την ώρα του αγώνα».

Στην ερώτηση πώς πρέπει να λειτουργήσει ο Άρης για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο, είπε με έμφαση: «Πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση και τη μέγιστη όρεξη να αγωνιστούμε για τη νίκη και να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι!».

Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, καθώς έξι αγώνες απομένουν. Στον Χιμένεθ τέθηκε το ζήτημα ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος σε αυτά τα τελευταία έξι παιχνίδια για τον Άρη και ποιο πιστεύει ότι είναι το ταβάνι στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Ισπανός προπονητής προτίμησε να εστιάσει στην αυριανή αναμέτρηση: «Υπάρχουν 18 βαθμοί, που διακυβεύονται. Πρέπει πρώτα να δούμε αυτό το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και μετά τα υπόλοιπα που απομένουν. Πρωτίστως στο μυαλό μας έχουμε πώς θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς στον αγώνα με τον Βόλο».