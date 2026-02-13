Οι Oklahoma City Thunder γνώρισαν την ήττα με 110-93 από τους Milwaukee Bucks, όμως το τελικό σκορ επισκιάστηκε από μια πολύ πιο σημαντική στιγμή.

Ο Νίκολα Τόπιτς έδωσε τη δυσκολότερη αναμέτρηση της ζωής του, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων. Ο 20χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε επιτυχώς τον κύκλο των θεραπειών του και, ύστερα από τέσσερις μήνες μακριά από τα παρκέ, επέστρεψε δυναμικά στη δράση.

Η μεγάλη του επιστροφή συνδυάστηκε με το ντεμπούτο του στο NBA με την πρώτη ομάδα των Θάντερ, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη βραδιά. Κατά την είσοδό του στο παρκέ γνώρισε θερμή αποθέωση από τους φιλάθλους, σε μια σκηνή που συγκίνησε συμπαίκτες και κοινό, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός πολλές φορές ξεπερνά τα αποτελέσματα.