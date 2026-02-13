Η Μονακό κατάφερε να «σπάσει» το αρνητικό σερί 5 ηττών και να πάρει μια σημαντική νίκη με σκορ 102-92 κόντρα στην Μπασκόνια, παρά τα εξωαγωνιστικά προβλήματα που την ταλανίζουν. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη άντεξε την πίεση των Ισπανών και παρέμεινε εντός δεκάδας στην EuroLeague, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 16-12.

Κορυφαίοι για τους Μονεγάσκους ήταν ο Έλι Οκόμπο, με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, και ο Μάικ Τζέιμς, που σημείωσε 17 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια, αν και ενισχυμένη από την καλή εμφάνιση του Λουαού Καμπαρό (15 πόντοι), δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η Μονακό ξεκίνησε δυνατά, δημιουργώντας μια διαφορά 8 πόντων, αλλά η Μπασκόνια αντέδρασε με 4 διαδοχικά τρίποντα και πέρασε μπροστά. Η συνέχεια ήταν αμφίρροπη, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Όμως, η Μονακό έδειξε σταθερότητα και, με κρίσιμα καλάθια του Οκόμπο, διατήρησε το προβάδισμα και πήρε την πολύτιμη νίκη.

Με τη νίκη αυτή, η Μονακό απέφυγε τη συνέχιση της κατρακύλας και κράτησε τις ελπίδες της για πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92