Τα μάτριξ στο Telekom Center Athens πρόβαλλαν τον Χέιζ Ντέιβις να φοράει τα πράσινα, λίγο πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πράσινοι επέλεξαν με τον δικό τους τρόπο να… υποδεχθούν τον κόσμο του Τριφυλλιού που βρίσκεται στις εξέδρες του Telekom Center Athens, προβάλλοντας τη νέα μεταγραφική προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή (15/2). Αν αυτό επιβεβαιωθεί και δεν υπάρξει το παραμικρό απρόοπτο, τότε ο 31χρονος άσος θα πραγματοποιήσει άμεσα το ντεμπούτο του.

Δείτε φωτογραφίες με τον Χέιζ- Ντέιβις στα μάτριξ του Telekom Center Athens: