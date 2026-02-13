Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από το Βελιγράδι με νίκη 77-73 απέναντι στην Παρτίζαν, κάνοντας τα εύκολα δύσκολα και καταφέρνοντας να επικρατήσει με μεγάλα σουτ στο φινάλε, παραμένοντας έτσι κοντά στην τετράδα της Euroleague.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 2-6, με τον Χεζόνια να ηγείται. Ωστόσο, η Παρτίζαν αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 11-8, χάρη στην άμυνά της και τα καλά λεπτά του Φερνάντο. Η Ρεάλ αντέτεινε και με προσπάθειες από τον Τρέι Λάιλς έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 19-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Παρτίζαν ανέτρεψε το σκορ και προηγήθηκε για λίγο, όμως οι Μαδριλένοι δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και με μια σταθερή απόδοση έκλεισαν το ημίχρονο στο 33-43. Η Παρτίζαν άρχισε να πιέζει για την ανατροπή, μειώνοντας τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο (54-60), με τον ρυθμό να αλλάζει και τις δύο ομάδες να κονταροχτυπιούνται.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Παρτίζαν κατάφερε να περάσει μπροστά 63-62, αλλά η Ρεάλ αντέδρασε, ισοφαρίζοντας και εκμεταλλευόμενη το κρίσιμο σουτ του Φελίζ στο τέλος (71-74). Ο Καμπάτσο με 1/2 βολές έφερε τη Ρεάλ σε απόσταση ασφαλείας (71-75) και οι παίκτες του Σκαριόλο κράτησαν τη νίκη, ενισχύοντας τις ελπίδες τους για την τετράδα της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 33-43, 61-62, 73-77.