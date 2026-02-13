Δημοφιλή
Η Dubai BC «καθάρισε» την Αρμάνι με μεγάλη διαφορά στο Μιλάνο
Η Dubai BC πέρασε εύκολα από το Μιλάνο, επικρατώντας με 96-78 της Αρμάνι στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γκόλεματς ήταν εξαιρετική στο δεύτερο μέρος, διασφαλίζοντας μια άνετη νίκη και παραμένοντας σε τροχιά πρώτης δεκάδας με ρεκόρ 14-14. Η εξέλιξη του αγώνα Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τις δύο […]
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR: Χάος στο τέλος του αγώνα με τον Λεσόρ να εισβάλλει στο παρκέ
Στο τέλος της δραματικής αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και Φενέρμπαχτσε, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη 85-83 για τους Τούρκους, επικράτησε αναστάτωση στο glass floor. Το παιχνίδι έληξε με ένα εντυπωσιακό buzzer beater από τον Γουέιντ Μπάλντουιν, αλλά αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, σημειώθηκε γενική σύρραξη. Ο Ματιάς Λεσόρ, εμφανώς εκνευρισμένος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας […]
Η Ρεάλ Μαδρίτης «απέδρασε» από το Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν
Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από το Βελιγράδι με νίκη 77-73 απέναντι στην Παρτίζαν, κάνοντας τα εύκολα δύσκολα και καταφέρνοντας να επικρατήσει με μεγάλα σουτ στο φινάλε, παραμένοντας έτσι κοντά στην τετράδα της Euroleague. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 2-6, με τον Χεζόνια να ηγείται. Ωστόσο, η Παρτίζαν αντέδρασε και […]
Η Φενέρμπαχτσε «έκλεψε» τη νίκη στο ΟΑΚΑ με buzzer beater του Μπόλντγουιν (83-85)
Ο Παναθηναϊκός άγγιξε τη νίκη, αλλά η Φενέρμπαχτσε, με ένα εκπληκτικό buzzer beater του Ουέιντ Μπάλντουιν, επικράτησε με 85-83 στο ΟΑΚΑ. Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με σχήμα μικρό, δίνοντας ρόλο στον Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ, ενώ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απάντησε με την πιο ψηλή πεντάδα του, με Μπάλντουιν, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Μέλι […]
Μονακό – Μπασκόνια 102-92: Νίκη για την ομάδα του Σπανούλη μετά από 5 σερί ήττες
Η Μονακό κατάφερε να «σπάσει» το αρνητικό σερί 5 ηττών και να πάρει μια σημαντική νίκη με σκορ 102-92 κόντρα στην Μπασκόνια, παρά τα εξωαγωνιστικά προβλήματα που την ταλανίζουν. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη άντεξε την πίεση των Ισπανών και παρέμεινε εντός δεκάδας στην EuroLeague, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 16-12. Κορυφαίοι για τους Μονεγάσκους […]