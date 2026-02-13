Η Dubai BC πέρασε εύκολα από το Μιλάνο, επικρατώντας με 96-78 της Αρμάνι στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γκόλεματς ήταν εξαιρετική στο δεύτερο μέρος, διασφαλίζοντας μια άνετη νίκη και παραμένοντας σε τροχιά πρώτης δεκάδας με ρεκόρ 14-14.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Η Αρμάνι βρήκε επιθετικές λύσεις κοντά στο καλάθι και κράτησε το προβάδισμα με 20-18 στην πρώτη περίοδο. Ο Τζιανπάολο Ρίτσι ήταν ο κορυφαίος για τους γηπεδούχους με 11 πόντους, αλλά η Dubai BC απάντησε με εξαιρετική επιθετική λειτουργία και πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Στο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 46-51.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Dubai ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Ο Πετρούσεφ κυριάρχησε στην άμυνα και η διαφορά έφτασε τους 19 πόντους (48-67). Παρά την προσπάθεια του Γκούντουριτς να κρατήσει την Αρμάνι κοντά, η Dubai διατήρησε το προβάδισμα και στο τέλος του αγώνα έφυγε με τη νίκη 96-78.

Κορυφαίοι για την Dubai ήταν ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Πετρούσεφ πρόσθεσε 15 πόντους. Από την πλευρά της Αρμάνι, ο Γκούντουριτς και ο Ρίτσι σημείωσαν 19 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 46-51, 59-73, 96-78